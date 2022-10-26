Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Калгари»

Встреча регулярного чемпионата КХЛ «Калгари» – «Питтсбург» завершился победой хозяев.
«Флэймз» выиграли матч со счетом 4:1.
В составе хозяев шайбы забросили Назем Кадри (15-я и 18-я минуты), Джонатан Юбердо (24-я, вбольшинстве) и Майкл Стоун (32-я). Соперник ответил голом российского форварда Евгения Малкина (25-я, в большинстве). Нападающий завершил встречу при показателе полезности «0».
Добавим, что российский защитник «Калгари» Никита Задоров очков не набрал. У него »+2» по показателю полезности.
Таким образом, «Калгари» одержал вторую победу подряд в чемпионате – в данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков. «Питтсбург» идет третьим на Востоке (9 очков).
30 октября «Флэймз» сыграют дома против «Эдмонтон», а «Питтсбург» днем ранееотправятся в гости к «Ванкуверу».