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«Коламбус» уступил дома «Аризоне», Тарасова заменили после трех пропущенных шайб

«Блю Джекетс» потерпели пятое поражение в сезоне.
26 октября 2022 08:29
автор: Александр Поволоцкий

В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на своей площадке проиграл «Аризоне».

Матч завершился победой «койотов» со счетом 6:3 в пользу хозяев.

В составе гостей отличились Шейн Гостисбер (10-я и 28-я минуты), Зак Кассиан (16-я), Дилан Гюнтер (36-я), Джек Макбэйн (43-я) и Лоусон Круз (60-я).

«Коламбус» ответил шайбами Джонни Годро (47-я), Кент Джонсон (58-я) и Эндрю Пик (60-я).

Отметим, что в стартовом составе хозяев на лед вышел российский голкипер Даниил Тарасов. Он пропустил три шайбы и был заменен на 36-й минуте. Его одноклубники по «Коламбусу» Владислав Гавриков и Егор Чинахов результативными действиями не отметились.

«Койотс» набрали четыре очка и занимают 13-е место в таблице Западе конференции. «Блю Джекетс» с шестью баллами идут 15-ми на Востоке.

29 октября «Коламбус» примет дома «Бостон», а «Аризона» на своем льду сыграет с «Виннипегом».

источник: «Советский спорт»
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