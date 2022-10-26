«Колорадо» победил «Рейнджерс» в серии буллитов, Ничушкин забросил шайбу в основное время

Хоккеисты «Колорадо» нанесли поражение игрокам «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, а в серии буллитов точнее оказались «Эвеланш». Итоговый результат поединка – 3:2.

В основное время у «Колорадо» отличились Логан О'Коннор, а также российский форвард Валерий Ничушкин. У «Рейнджерс» по шайбе забросили Барклай Гудроу и Адам Фокс.

Российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин покинул площадку без набранных очков. То же самое касается его партнера по команде, нападающего Виталия Кравцова.

Наконец, вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 42 броска из 44, а голкипер «Колорадо» Александр Георгиев – 44 из 46.

Таким образом, «Эвеланш» одержали вторую победу кряду, а «Рейнджерс» потерпели третье поражение подряд.

27 октября команда Панарина сыграет с «Айлендерс», а коллектив Ничушкина через два дня встретится с «Нью-Джерси».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Колорадо» – 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, по буллитам – 0:1)

Голы:

0:1 – 12 Ничушкин (Маккиннон, Макар)

1:1 – 39 Гудроу (Блэйз, Труба)

1:2 – 42 О'Коннор (Кольяно)

2:2 – 55 Фокс (Гудроу, Веси)

Вратари: Шестеркин 42/44 – Георгиев 44/46.