«Флорида» проиграла в гостях «Чикаго», Бобровский совершил 19 сэйвов

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида» на выезде уступила «Чикаго».
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Блэкхокс».
В составе победителей отличились Тейлор Рэддиш (3-я минута), Патрик Кейн (20-я), Филипп Курашев (36-я) и Джонатан Тэйвз (60-я, в пустые ворота).
«Пантеры» ответили заброшенными шайбами в исполнении Ээту Луостаринена (52-я) и Мэттью Ткачука (53-я). Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 19 сэйвов.
«Блэкхокс» идет на пятой строчке таблицы Западной конференции, набрав восемь очков. «Пантеры» (9) занимают четвертое место на Востоке.
В следующем матче 28 октября «Чикаго» сыграет дома с «Эдмонтоном» (28 октября), а «Флорида» встретится на выезде с «Филадельфией».
источник: «Советский спорт»