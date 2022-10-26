Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

«Тампа-Бэй» уступила в гостях «Лос-Анджелесу». Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился со счетом 2:4.
В составе победителей по шайбе забросили Филлип Дано, Габриэль Виларди, Блэйк Лизотт и Адриан Кемпе. У «молний» отличились Брэндон Хэгел, а также российский нападающий Никита Кучеров.
Его соотечественник и партнер по команде, вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил отразил 29 бросков из 33.
Таким образом, «Лайтнинг» прервали серию из двух побед кряду, а «короли» – из двух поражений подряд.
27 октября «Тампа» сыграет с «Анахаймом», а «Кингз» днем позже встретятся с «Виннипегом».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» – «Тампа-Бэй» – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Голы:
1:0 – 8 Дано (Андерсон, Виларди)
1:1 – 16 Хэйгл ()
2:1 – 26 Виларди (Фиала, Даути)
3:1 – 34 Лизотт (Калиев, Кларк)
4:1 – 55 Кемпе (Копитар)
4:2 – 58 Кучеров ()
Вратари: Дж. Куик 23/25 – Ан. Василевский 29/33.