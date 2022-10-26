Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

«Тампа-Бэй» уступила в гостях «Лос-Анджелесу». Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился со счетом 2:4.

В составе победителей по шайбе забросили Филлип Дано, Габриэль Виларди, Блэйк Лизотт и Адриан Кемпе. У «молний» отличились Брэндон Хэгел, а также российский нападающий Никита Кучеров.

Его соотечественник и партнер по команде, вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил отразил 29 бросков из 33.

Таким образом, «Лайтнинг» прервали серию из двух побед кряду, а «короли» – из двух поражений подряд.

27 октября «Тампа» сыграет с «Анахаймом», а «Кингз» днем позже встретятся с «Виннипегом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» – «Тампа-Бэй» – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы:

1:0 – 8 Дано (Андерсон, Виларди)

1:1 – 16 Хэйгл ()

2:1 – 26 Виларди (Фиала, Даути)

3:1 – 34 Лизотт (Калиев, Кларк)

4:1 – 55 Кемпе (Копитар)

4:2 – 58 Кучеров ()

Вратари: Дж. Куик 23/25 – Ан. Василевский 29/33.