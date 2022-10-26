«Вегас» обыграл в гостях «Сан-Хосе», Кессел установил новый «железный» рекорд

«Сан-Хосе» на своем льду проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «рыцарей».

В составе «Вегаса» шайбы забросили Фил Кессел (16-я минута), Ши Теодор (41-я), Вильям Карлссон (54-я) и Марк Стоун (55-я).

Отметим, что для Кессела эта игра стала 990-й подряд в лиге, что является новым рекордом «железной серии». Предыдущее достижение принадлежало Киту Яндлу (989). Рекорд покорился ему в предыдущем сезоне.

В составе «Сан-Хосе» отличились Нико Штурм (26-я) и Мэтт Ньето (40-я).

У «акул» результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Свечников. Александр Барабанов очков не набрал.

«Вегас» лидирует в таблице Западной конференции с 12 очками, «Сан-Хосе» (4) идет на 14-м месте.

28 октября «акулы» примут «Торонто», а «рыцари» днем позже сыграют дома с «Анахаймом».