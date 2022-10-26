Мальцев прокомментировал свой первый матч за «Колорадо» в новом сезоне НХЛ

Российский форвард «Колорадо» Михаил Мальцев прокомментировал свой первый матч в новом сезоне НХЛ.

Напомним, что хоккеист провел пять минут 54 секунды в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 Б).

«Победили на буллитах, но по времени выпускали совсем мало, и особо рассказать-то и нечего, но в чем-то свою стату поправил. Вбрасывания – три из трех, то есть пока в статистике сезона — сто процентов, ну и два хита с перехватом», — написал Мальцев в своем телеграм-канале.

Добавим, что в текущем сезоне Михаил провел четыре встречи в АХЛ, в которых не отметился заброшенными шайбами, но отдал четыре голевых передачи.