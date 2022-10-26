Александр Георгиев: Постараюсь насладиться победой над «Рейнджерс», но потом перезарядиться

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев поделился эмоциями от победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Напомним, что встреча завершилась победой »Эвеланш» в серии буллитов со счетом 3:2.
«Запоминающаяся победа. Постараюсь насладиться сегодняшним вечером, но потом перезарядиться. Впереди много других действительно важных игр», - цитирует Георгиева сайт НХЛ.
Добавим, что Георгиев отразил 44 броска. До лета он выступал за «Рейнджерс», после чего Александра обменяли в «Колорадо».
источник: «Советский спорт»