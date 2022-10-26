Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«У меня руки растут не из того места». Шестеркин - о пропущенной шайбе в матче с «Колорадо»

26 октября 2022 12:01
автор: Александр Поволоцкий

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отреагировал на один из эпизодов матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3Б).

Отметим, что при счете 2:1 в пользу команды из Нью-Йорка голкипер потерял шайбу в борьбе с соперником, что привело к голу «Эвеланш» в меньшинстве.

«Ничего не видел. У меня руки растут не из того места. Все, что я могу сказать по этому поводу», - цитирует Шестеркина журналистка Молли Уокер.

Отметим, что в текущем сезоне Игорь принял участие в пяти матчах, в которых одержал три победы.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Россия продолжит оплачивать взносы в ИИХФ, несмотря на санкции
Сборные России и Белоруссии уже пропустили ЧМ-2022, который проходил в Финляндии.
26.10.2022 12:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«У меня руки растут не из того места». Шестеркин - о пропущенной шайбе в матче с «Колорадо»
26.10.2022 12:01
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Александр Георгиев: Постараюсь насладиться победой над «Рейнджерс», но потом перезарядиться
Ранее хоккеист защищал цвета клуба из Нью-Йорка.
26.10.2022 11:41
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Светлов официально назначен главным тренером «Сочи»
Сегодня команда примет на своем льду челябинский «Трактор».
26.10.2022 10:52
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Мальцев прокомментировал свой первый матч за «Колорадо» в новом сезоне НХЛ
В начале октября нападающего выставляли на драфт отказов.
26.10.2022 10:17
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Вегас» обыграл в гостях «Сан-Хосе», Кессел установил новый «железный» рекорд
26.10.2022 09:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Флорида» проиграла в гостях «Чикаго», Бобровский совершил 19 сэйвов
«Блэкхокс» одержали четвертую победу кряду.
26.10.2022 08:45
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»
«Лайтнинг» прервали серию из двух побед кряду.
26.10.2022 08:43
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Коламбус» уступил дома «Аризоне», Тарасова заменили после трех пропущенных шайб
«Блю Джекетс» потерпели пятое поражение в сезоне.
26.10.2022 08:29
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Ничушкин победил Панарина, а Георгиев — Шестеркина. Как прошел «русский вечер» в Нью-Йорке (видео)
Российские вратари Александр Георгиев и Игорь Шестеркин, а также забросивший шайбу Валерий Ничушкин стали главными героями матча НХЛ между «Рейнджерс» и «Колорадо» (2:3Б).
Месси приблизился к Роналду, Холанд не расстроил «Боруссию», «Юве» подсластил пилюлю. В Лиге чемпионов — голевой фейерверк!
Пятый тур ЛЧ обеспечил место в плей-офф «Бенфике», «ПСЖ», «Реалу», «Челси» и дортмундской «Боруссии».
Малинин-мания в США и премьера Москвиной в Питере. Что нового в фигурном катании
17-летний американец русского происхождения Илья Малинин великолепно исполнил аксель в четыре с половиной оборота и выиграл первый этап международной серии Гран-при.
Кержаков и Смолов — «сотники»! Цифры футбольного уик-энда
Главные статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Украина грозит, Россия наступает. Что говорят о нашем футболе на присоединенных территориях
Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко разместил в соцсетях пост, в котором потребовал от ФИФА и УЕФА принять жесткие санкции в отношении Российского футбольного союза.
И их осталось три! Как Овечкин приблизился к великому рекорду Горди Хоу на расстояние хет-трика (видео)
В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин забросил победную шайбу «Вашингтона» в ворота «Нью-Джерси» (6:3), ставшую для него 783-й в карьере.
«Зенит» уничтожает свои «фармы», Гончаренко выиграл шестой матч подряд. Как в РПЛ угасает чемпионская интрига
14-й тур чемпионата России завершился двумя удалениями и грандиозным разгромом «Сочи» в Питере - 7:0.
Судьи виноваты, но при чем тут Валиева и Акатьева? Разбор «скандала» на Гран-при России
Болельщики, эксперты и журналисты продолжают обсуждать первый этап Гран-при России, завершившийся в воскресенье. Прежде всего - победу Камилы Валиевой, которая не сделала ни одного суперпрыжка, но все равно опередила юную дебютантку Софью Акатьеву.
Без тафгаев дела не пошли? Почему «Сочи» увольняет Назарова после года сотрудничества
Андрею Назарову так и не удалось успешно перезапустить свою карьеру в КХЛ.
Заявки для участия в первой Национальной премии в области корпоративного спорта будут приниматься до 7 ноября
Ассоциация развития корпоративного спорта приглашает к участию в первой Национальной премии в области корпоративного спорта, которая пройдет с 15 по 17 ноября на цифровой платформе in_Sport 365.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика