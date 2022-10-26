«У меня руки растут не из того места». Шестеркин - о пропущенной шайбе в матче с «Колорадо»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отреагировал на один из эпизодов матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3Б).

Отметим, что при счете 2:1 в пользу команды из Нью-Йорка голкипер потерял шайбу в борьбе с соперником, что привело к голу «Эвеланш» в меньшинстве.

«Ничего не видел. У меня руки растут не из того места. Все, что я могу сказать по этому поводу», - цитирует Шестеркина журналистка Молли Уокер.

Отметим, что в текущем сезоне Игорь принял участие в пяти матчах, в которых одержал три победы.