Россия продолжит оплачивать взносы в ИИХФ, несмотря на санкции

Международная федерация хоккея разъяснила, почему ФХР должна выплачивать ежегодный взнос, несмотря на отстранение российских сборных от соревнований.

Напомним, что национальные команды из РФ временно не могут участвовать в чемпионатах мира. Санкции продлены до окончания следующего года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ИИХФ, каждая национальная ассоциация, входящая в состав организации, должна платить взнос в размере одной тысячи швейцарских франков в год.

Добавим, что ЧМ-2023 должен был пройти в России, но его перенесли в Латвию и Финляндию. Молодежный чемпионат мира должен был состояться в Омске и Новосибирске, но пройдет на территории Канады.