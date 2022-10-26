«Сочи» заключил пробный контракт с Демидовым

«Сочи» заключил пробный контракт с защитником Николаем Демидовым.

Как сообщает пресс-служба клуба, согласно соглашению 26-летний хоккеист может провести в чемпионате КХЛ три матча.

В текущем сезоне КХЛ Демидов провел семь матчей за «Северсталь» и набрал 1 (0+1) очко при полезности «+1». По словам главного тренера череповецкой команды Андрея Разина, у хоккеиста появилась другая сфера деятельности.

Ранее «Сочи» официально возглавил Сергей Светлов.

Отметим, что в 2013 году Демидов в составе сборной России принимал участие в юниорском чемпионате мира в Сочи. Николай был признан лучшим защитником команды.