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«Сочи» заключил пробный контракт с Демидовым

Хоккеист является воспитанником московского «Спартака».
26 октября 2022 13:30
автор: Александр Поволоцкий

«Сочи» заключил пробный контракт с защитником Николаем Демидовым.

Как сообщает пресс-служба клуба, согласно соглашению 26-летний хоккеист может провести в чемпионате КХЛ три матча.

В текущем сезоне КХЛ Демидов провел семь матчей за «Северсталь» и набрал 1 (0+1) очко при полезности «+1». По словам главного тренера череповецкой команды Андрея Разина, у хоккеиста появилась другая сфера деятельности.

Ранее «Сочи» официально возглавил Сергей Светлов.

Отметим, что в 2013 году Демидов в составе сборной России принимал участие в юниорском чемпионате мира в Сочи. Николай был признан лучшим защитником команды.

источник: ХК «Сочи»
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