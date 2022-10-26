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Кубок мира по хоккею могут отложить из-за сборной России

Турнир запланирован на 24 февраля 2023 года.
26 октября 2022 18:14

Кубок мира по хоккею, запланированный на февраль 2024 года, может быть отложен. Об этом сообщает TSN.

Как отмечает источник, к переносу турнира организаторов могут подтолкнуть ряд нерешенных вопросов между НХЛ и IIHF, в частности, участие в Кубке мира сборной России, которую на турнире не хотят видеть другие национальные команды.

Важно, что обсуждения между заинтересованными сторонами продолжатся 4 и 5 ноября в финском Тампере, где «Колорадо» и «Коламбус» сыграют вынесенный матч регулярного чемпионата НХЛ.

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