Кэри Прайс заявил, что не планирует завершать карьеру

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс рассказал, что не собирается завершать карьеру.

«Я не планирую завершать карьеру. Сейчас я хочу избавиться от постоянных болей - мне все еще тяжело подниматься и спускаться по лестнице. Еще остается шанс, что я вернусь в хоккей», - приводит слова хоккеиста зарубежная пресса.

Напомним, в прошлом регулярном чемпионате НХЛ 34-летний канадец провел всего лишь пять матчей в связи с тем, что он долго восстанавливался после травмы, а также проходил курс лечения от наркозависимости.