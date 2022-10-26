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«Металлург» всухую обыграл «Автомобилист»

Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в Магнитогорске.
26 октября 2022 19:06
автор: Максим Скороходов

«Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Автомобилист» со счетом 3:0.

В составе команды Ильи Воробьева забили Филипп Майе (4-я минута), Николай Голдобин (27), Никита Коростелев (29).

Таким образом, «магнитка» набрала 35 очков и закрепилась на первом месте Восточной конференции, где вторым с 31 очком идет его соперник из Екатеринбурга.

28 октября «Металлург» примет на своем льду «Трактор», «Авангард» через два дня сыграет дома с «Адмиралом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы:

1:0 – Майе (Лайпсик, Коростелев), 3:13

2:0 – Голдобин (Дронов, Еременко), 26:20

3:0 – Коростелев (Земченок, Майе), 28:53

источник: «Советский спорт»
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