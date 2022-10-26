Знарок считает, что ненужные удаления подвели «Ак Барс» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок дал комментарий после поражения от «Салавата Юлаева» (1:4) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Трудно выиграть матч с одним голом, и ненужные удаления нас подвели. Первый период проиграли, с 0:2 сложно вытаскивать матч. Пути из кризиса? Мы пытаемся их найти, конечно. По движению лучше стали вроде бы», - сказал главный тренер «Ак Барса» клубной пресс-службе.
«Ак Барс» занимает седьмую строчку Восточной конференции (22 очка). «Салават Юлаев» идет третьим (31 очко).