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СКА обыграл «Нефетехимик», одержав пятую победу кряду в КХЛ

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
26 октября 2022 21:46

СКА на своей площадке оказался сильнее «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба.

В составе хозяев отличились Эмиль Галимов (3-я минута), Александр Волков (11-я) и Степан Фальковский (57-я).

Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Андрей Белозеров (55-я).

Таким образом, СКА одержал пятую победу подряд и с 43 очками продолжает лидировать в Западной конференции. «Нефтехимик» находится на 10-й строчке Востока, имея в своем активе 19 очков.

В следующем матче СКА сыграет в Москве с «Динамо», а «Нефтехимк» отправится в гости к «Куньлуню». Оба противостояния состоятся 28 октября.

источник: «Советский спорт»
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