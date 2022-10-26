СКА обыграл «Нефетехимик», одержав пятую победу кряду в КХЛ

СКА на своей площадке оказался сильнее «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба.
В составе хозяев отличились Эмиль Галимов (3-я минута), Александр Волков (11-я) и Степан Фальковский (57-я).
Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Андрей Белозеров (55-я).
Таким образом, СКА одержал пятую победу подряд и с 43 очками продолжает лидировать в Западной конференции. «Нефтехимик» находится на 10-й строчке Востока, имея в своем активе 19 очков.
В следующем матче СКА сыграет в Москве с «Динамо», а «Нефтехимк» отправится в гости к «Куньлуню». Оба противостояния состоятся 28 октября.
источник: «Советский спорт»