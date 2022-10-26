«Сочи» уступил «Трактору» и потерпел восьмое поражение кряду в КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» – «Трактор» завершился в пользу гостей – 4:3.

Автором победного гола стал Сергей Шумаков. Также отличились Максим Шабанов, Алексей Бывальцев и Теэму Пулккинен. У проигравших это сделали Дмитрий Завгородний, Никита Феоктистов и Данила Геленюк.

Таким образом, черноморский клуб потерпел восьмое поражение кряду, а команда из Челябинска выиграла третий матч из последних четырех.

28 октября «Трактор» сыграет с «Металлургом», а «Сочи» через два дня встретится с ЦСКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» – «Трактор» – 3:4 (3:2, 0:1, 0:1)

Голы:

1:0 – 4 Завгородний (Точицкий)

1:1 – 10 Шабанов (Ткачев)

1:2 – 11 Бывальцев (Телегин, Ткачев)

2:2 – 17 Феоктистов (Попугаев, Пивцакин)

3:2 – 20 Галенюк (Ярулин)

3:3 – 23 Пулккинен (Телегин, Бывальцев)

3:4 – 51 Шумаков (Манухов, Пулккинен)