Московское «Динамо» проиграло «Торпедо» в Нижнем Новгороде в матче КХЛ

Московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло «Торпедо» со счетом 0:3.
В составе хозяев льдa забивали Данил Веряев (7-я минута), Сергей Гончарук (55) и Николай Коваленко (55).
Таким образом, автозаводцы набрали 29 очков и поднялись на четвертое место Западной конференции, где бело-голубые, имея 31 очко, идут третьими.
«Торпедо» 28 октября сыграет в гостях с «Локомотивом», «Динамо» в этот же день примет СКА
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Динамо» (Москва) - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы:
1:0 – Веряев (Белевич), 6:56
2:0 – Гончарук (Кручинин), 54:20
3:0 - Коваленко, 54:37
источник: «Советский спорт»