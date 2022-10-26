Шипачев - о поражении от «Салавата Юлаева»: Я извиняюсь перед болельщиками за сегодняшний матч

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев дал комментарий после поражения от «Салавата Юлаева» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Я извиняюсь перед болельщиками за сегодняшний матч, так играть нельзя. Самый принципиальный матч для «Ак Барса», и так обосраться», - приводит слова хоккеиста пресс-служба казанского клуба.

В составе победителей дубль оформил Сергей Шмелев. Также по одному разу отличились Владислав Картаев и Иван Дроздов. Ак Барс» занимает седьмую строчку Восточной конференции. «Салават Юлаев» идет третьим.