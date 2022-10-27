«Айлендерс» нанесли «Рейнджерс» четвертое поражение кряду, Сорокин оформил шатаут

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» – «Рейнджерс» завершился в пользу хозяев – 3:0.
В составе победителей отличились Джош Бэйли и Кайл Палмьери, забросивший две шайбы. Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 41 бросок и оформил «сухарь».
К слову, нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился голевыми действиями на льду, а его команда потерпела четвертое поражение кряду.
Что касается «Айлендерс», то подопечные Лэйна Ламберта прервали серию из трех поражений подряд.
29 октября «Рейнджерс» сыграют на выезде с «Далласом», а «Айлендерс» в тот же день отправятся в гости к «Каролине».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» – «Рейнджерс» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы:
1:0 – 29 Палмиери (Пулок, Пажо)
2:0 – 46 Бэйли (Барзэл, Пелек)
3:0 – 56 Палмиери (Пажо, Пелек)
Вратари: Сорокин 41/41 – Галак 26/29.