Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» - «Рейнджерс»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой матча против земляков из «Рейнджерс», сообщает пресс-служба НХЛ.
Вратарь отразил 41 бросок по своим воротам и сделал свой первый «сухарь» в сезоне.
Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «островитян», которые прервали серию из трех поражений подряд.
Что касается «Рейнджерс», то команда потерпела четвертое поражение кряду..
29 октября «Рейнджерс» сыграют на выезде с «Далласом», а «Айлендерс» в тот же день отправятся в гости к «Каролине».
источник: NHL (НХЛ)