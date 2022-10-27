Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» - «Рейнджерс»

Сколько это стоит и в чем риски. Каким будет российский футбол после интеграции новых территорий

Футбольные клубы Крыма, ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья интегрируют в РФС, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Плеймейкер» разбирается в подробностях.