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Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» - «Рейнджерс»

Россиянин впервые в сезоне отыграл на ноль.
27 октября 2022 09:13
автор: Александр Шульгин

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой матча против земляков из «Рейнджерс», сообщает пресс-служба НХЛ.

Вратарь отразил 41 бросок по своим воротам и сделал свой первый «сухарь» в сезоне.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «островитян», которые прервали серию из трех поражений подряд.

Что касается «Рейнджерс», то команда потерпела четвертое поражение кряду..

29 октября «Рейнджерс» сыграют на выезде с «Далласом», а «Айлендерс» в тот же день отправятся в гости к «Каролине».

источник: NHL (НХЛ)
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