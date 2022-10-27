Сорокин признан первой звездой дня в НХЛ, Сергачев – третьей

Стали известны лучшие игроки дня в регулярном чемпионате НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Так, звание третьей звезды досталось российскому защитнику «Тампы-Бэй» Михаилу Сергачеву, который в матче с «Анахаймом» (4:2) забросил шайбу и отдал голевой пас.
Второй звездой дня стал нападающий «Эдмонтона» Райан Ньюджент-Хопкинс, поразивший ворота «Сен-Луиса» (3:1).
Наконец, лучшим игроком дня признан российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин. В противостоянии с «Рейнджерс» голкипер отразил 41 бросок и помог команде одержать «сухую» победу (3:0).
источник: «Советский спорт»