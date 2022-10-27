«Амур» победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты «Амура» победили «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев площадки.
В составе победителей шайбы на счету Никиты Гребенкина (20-я минута), Павла Махановского (24), Вячеслава Грецкого (27), Ярослава Лихачева (42) и Сергея Дубакина (52). У гостей отличились Игорь Гераськин (13) и Адам Лишка (23).
«Амур» набрал 18 очков, но продолжает замыкать турнирную таблицу в Восточной конференции, у «Северстали» 23 очка и восьмое место на Западе.
Следующую игру череповецкий клуб проведет с «Сибирью» на выезде 29 октября, а днем позже «Амур» в Челябинске сыграет с «Трактором».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) – «Северсталь» (Череповец) – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Голы:
0:1 – Гераськин (Хлыстов), 12:14
1:1 – Гребенкин (Балдаев, Дубакин), 19:06
1:2 – Лишка (Морозов, Пресс), 22:52
2:2 – Махановский (Лапин, Йордан), 23:23
3:2 – Грецкий (Маклозян, Батыршин), 26:15
4:2 – Лихачев (Корягин, Йордан), 41:08
5:2 – Дубакин (Ли, Вихарев), 51:54 (бол.)
Вратари: Калниньш - Шугаев