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«Амур» победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Дважды проигрывая по ходу встречи, хозяева площадки одержали волевую победу.
27 октября 2022 14:21
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Амура» победили «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев площадки.

В составе победителей шайбы на счету Никиты Гребенкина (20-я минута), Павла Махановского (24), Вячеслава Грецкого (27), Ярослава Лихачева (42) и Сергея Дубакина (52). У гостей отличились Игорь Гераськин (13) и Адам Лишка (23).

«Амур» набрал 18 очков, но продолжает замыкать турнирную таблицу в Восточной конференции, у «Северстали» 23 очка и восьмое место на Западе.

Следующую игру череповецкий клуб проведет с «Сибирью» на выезде 29 октября, а днем позже «Амур» в Челябинске сыграет с «Трактором».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Северсталь» (Череповец) – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы:

0:1 – Гераськин (Хлыстов), 12:14

1:1 – Гребенкин (Балдаев, Дубакин), 19:06

1:2 – Лишка (Морозов, Пресс), 22:52

2:2 – Махановский (Лапин, Йордан), 23:23

3:2 – Грецкий (Маклозян, Батыршин), 26:15

4:2 – Лихачев (Корягин, Йордан), 41:08

5:2 – Дубакин (Ли, Вихарев), 51:54 (бол.)

Вратари: Калниньш - Шугаев

источник: «Советский спорт»
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