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«Сибирь» оказалась сильнее «Барыса» в матче КХЛ

Встреча прошла в Новосибирске.
27 октября 2022 17:51

«Сибирь» на своей площадке принимала «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу российского клуба.

В составе хозяев отличились Никита Коротков (17-я минута), Александр Шаров (33-я), Вячеслав Основин (42-я) и Тревор Мерфи (46-я).

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Линдена Вея (4-я), Ивана Мищенко (7-я) и Динмухамеда Кайыржана (49-я)..

Таким образом, «Сибирь» с 28 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Барыс» находится на пятой строчке, имея в своем активе 23 очка.

В следующем матче «Сибирь» примет дома «Северсталь», а «Барыс» отправится в гости к «Салавату Юлаеву». Оба противостояния состоятся 29 октября.

источник: «Советский спорт»
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