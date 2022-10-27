Разин - о поражении от «Амура»: При хорошей игре счет совсем неважный

Главный тренер «Северстали» дал комментарий после поражения своей команды от «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:5).

«При хорошей игре счет совсем неважный. При счете 1:0 совершаем детскую ошибку, при счете 2:1 тоже совершаем глупые действия. «Амур» молодцы, - приводит слова специалиста пресс-служба череповецкой команды.

В составе победителей шайбы на счету Никиты Гребенкина (20-я минута), Павла Махановского (24), Вячеслава Грецкого (27), Ярослава Лихачева (42) и Сергея Дубакина (52). У «Северстали» отличились Игорь Гераськин (13) и Адам Лишка (23).

«Амур» набрал 18 очков, но продолжает замыкать турнирную таблицу в Восточной конференции, у «Северстали» 23 очка и восьмое место на Западе.

Следующую игру череповецкий клуб проведет с «Сибирью» на выезде 29 октября, а днем позже «Амур» в Челябинске сыграет с «Трактором».