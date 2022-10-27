Тренер «Сибири» Мартемьянов прокомментировал победу над «Барысом»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов дал комментарий после победы своей команды над «Барысом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы ожидали, что соперник начнет активно, но чтобы настолько… Честно говоря, это несколько ошеломило. Но потом пришли в себя, переломили», - приврлит слова специалиста пресс-служба новосибирского клуба.

В составе победителей отличились Никита Коротков (17-я минута), Александр Шаров (33-я), Вячеслав Основин (42-я) и Тревор Мерфи (46-я). Казахстанцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Линдена Вея (4-я), Ивана Мищенко (7-я) и Динмухамеда Кайыржана (49-я)..

Таким образом, «Сибирь» с 28 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Барыс» находится на пятой строчке, имея в своем активе 23 очка.

В следующем матче «Сибирь» примет дома «Северсталь», а «Барыс» отправится в гости к «Салавату Юлаеву». Оба противостояния состоятся 29 октября.