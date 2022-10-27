ЦСКА оказался сильнее минского «Динамо», одержав девятую победу кряду в КХЛ

ЦСКА на своей площадке принимал минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба.

В составе хозяев отличились Антон Слепышев (37-я минута) и Павел Карнаухов (56-я).

Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Райана Спунера (58-я).

Таким образом, ЦСКА одержал девятую победу подряд и с 33 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Динамо» находится на девятой строчке, имея в своем активе 22 очка.

В следующем матче отправится в гости к «Сочи» (30 октября), а «Динамо» сыграет в Балашихе против «Витязя» (29 октября).

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – «Динамо» (Минск) – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Гол:

1:0 – Слепышев (Светлаков, Григоренко), 36:31

2:0 – Карнаухов (Григоренко, Соркин), 55:08

2:1 – Спунер (Горбунов, Меркли), 57:38.