«Филадельфия» победила «Флориду», Бобровский пропустил четыре шайбы

«Филадельфия» на своей площадке оказалась сильнее «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Флайерз».
В составе победителей отличились Тони Деанджело, Джоэль Фараби, Скотт Лотон и Зак Макьюэн.
Гости ответили дублем в исполнении Брэндона Монтура. Также одну шайбу забросил Густава Форслинга. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 18 бросков из 22.
В следующем матче «Филадельфия» примет дома «Каролину» (30 октября), а «Флорида» сыграет на своем стадионе с «Оттавой» (29 октября).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Флорида» – 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
Голы:
0:1 – Форслинг (Верхэге, Барков), 3:41
1:1 – Деанджело (Фараби, Конекны), 6:41
1:2 – Махура (Уайт, Гудас), 8:58
2:2 – Лоутон (Хэйс, Конекны), 15:28
3:2 – Макьюэн (Делорье, Силер), 30:17
4:2 – Фараби (Типпет, Хэйс), 31:29
4:3 – Монтур (Ткачак, Райнхарт), 41:36
Вратари: Харт 48/51 – Бобровский 18/22.