Новый рекорд Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Оттаву»

«Миннесота» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Оттаву» со счетом 4:2.

В составе «сенаторов» забивали Алекс Дебринкэт (4-я минута) и Томас Шабо в большинстве (45).

За «Уайлд» шайбы забрасывали Матс Цукарелло в большинстве (8-я минута), Кирилл Капризов (19), Райан Хартман (25) и Фредерик Годро, поразивший пустые ворота, когда его команда была в меньшинстве (58).

Отметим, что, когда Цукарелло реализовал численное преимущество, ему ассистировал Капризов. Кирилл набрал 50 очков в большинстве за 143 матча за «Миннисоту», что является новым клубным рекордом, ранее принадлежавшим Мариану Габорику, которому понадобилось 186 игр для достижения 50-очковой отметки при численном преимущество «Уайлд».

Добавим также, что Капризов был признан третьей звездой встречи.

Таким образом, «Уайлд» набрали 7 очков и поднялись на пятое место Центрального дивизиона, «сенаторы», оставшись с 8 очками, опустились на шестую позицию в Атлантическом дивизионе.

29 октября «Оттава» сыграет в гостях с «Флоридой» , «Миннесота» на следующий день проведет выездную встречу против «Детройта».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава Сенаторз» - «Миннесота Уайлд» - 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Голы:

1:0 – Дебринкэт (Хэмоник, Жиру), 3:47

1:1 – Цукарелло (Капризов, Эддисон), 7:53 (Бол.)

1:2 – Капризов (Годро, Сперджен), 18:24

1:3 – Хартман (Эрикссон Эк), 24:25

2:3 – Шабо (Батерсон, Дебринкэт), 44:03 (Бол.)

2:4 – Годро (Хартман), 57:39 (П.В, мен.)