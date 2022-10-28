«Нэшвилл» уверенно обыграл «Сент-Луис», у Тарасенко «-2»

«Нэшвилл» на своей площадке оказался сильнее «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Предаторз».
В составе победителей отличились Таннер Жанно, Майкл Маккэррон, Зак Сэнфорд, Райан Джохансен, Роман Йози и Микаэль Гранлунд. Российский форвард Яков Тренин сделал результативную передачу..
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Роберта Томаса и Брэйдена Шенна. Нападающий Владимир Тарасенко провел на льду 19 минут 38 секунд, завершив игру с показателем полезности «-2».
В следующем матче «Нэшвилл» примет дома «Вашингтон», а «Сент-Луис» сыграет на своем стадионе с «Монреалем». Оба противостояния состоятся 30 октября.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» – «Сент-Луис» – 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
Голы:
0:1 – Томас (Фолк), 1:02
1:1 – Жанно (Йоси, Тренин), 16:56
1:2 – Шенн (Фолк, Парайко), 26:24
2:2 – МакКэррон (Форсберг, Йоси), 35:47
3:2 – Сэнфорд (Смит), 36:24
4:2 – Джохансен (Дюшен, Форсберг), 41:11
5:2 – Йоси (Дюшен, Форсберг), 53:06
6:2 – Гранлунд (Смит, Дюшен), 55:14
Вратари: Сарос 33/35 – Грайсс 36/41.