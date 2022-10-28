«Вашингтон» проиграл «Далласу», Овечкин и Кузнецов завершили матч с показателем полезности «-1»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» – «Вашингтон» завершился в пользу хозяев – 2:0. В их составе отличились Джейсон Робертсон и Йоэль Кивиранта.
Нападающий «столичных» Александр Овечкин покинул площадку с показателем полезности «-1». То же самое касается его соотечественника и партнера по команде, форварда Евгения Кузнецова.
Таким образом, «Кэпиталз» прервали серию из двух побед кряду, а «Старз» выиграли первый матч за последние три встречи.
29 октября «Даллас» сыграет с «Рейнджерс», а «Вашингтон» днем позже встретится с «Нэшвиллом».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» – «Вашингтон» – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
1:0 – 17 Робертсон (Хинтц, Лундквист)
2:0 – 51 Кивиранта ()
Вратари: Эттинджер 27/27 – Кюмпер 25/27.
источник: «Советский спорт»