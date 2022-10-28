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«Ванкувер» победил «Сиэтл», Михеев и Кузьменко набрали по два очка

Игра регулярного чемпионата НХЛ прошла в США.
28 октября 2022 08:48
автор: Максим Скороходов

«Ванкувер» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил со счетом 5:4.

В составе «Кэнакс» дубль оформил Илья Михеев, забрасывавший сначала в равных составах (5-я минута), а потом в большинстве (24), также по голу в свой актив записали Андрей Кузьменко, реализовавший численное преимущество (35), Элиас Петтерссон (42) и Конор Гарлэнд, поразивший пустые ворота (59). Кузьменко помимо заброшенной шайбы отличился голевой передачей при первом голе Михеева. Илья, в итоге был признан первой звездой встречи, а Андрей - третьей.

У «Кракен» забивали Джейми Олексяк (19), Джаред Маккен (20), Мэттью Бенирс (35) и Джэйден Шварц в большинстве (60).

Таким образом, канадский клуб набрал 4 очка и поднялся на седьмое место Тихоокеанского дивизиона. Команда из США осталась там же четвертой с 8 очками.

Обе команды следующий матч проведут дома против «Питтсбурга», игра с участием «Ванкувера» пройдет 29 октября, «Сиэтл» выйдет на свою встречу днем позже.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл Кракен» - Ванкувер Кэнакс» - 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Голы:
0:1 – Михеев (Кузьменко, Шенн), 4:38
1:1 – Олексяк (Танев, Шульц), 18:39
2:1 – Маккен (Данн, Гурде), 19:42
2:2 – Михеев (Гарлэнд, Дрис), 23:58 (Бол.)
2:3 – Кузьменко (Петтерссон, Миллер), 34:16 (Бол.)
3:3 – Бенирс (Эберле, Шварц), 34:32
3:4 – Петтерссон (Шенн), 41:16
3:5 – Гарлэнд, 58:35 (П.В.)
4:5 – Шварц (Бураковски, Эберле), 59:30 (Бол.)

источник: «Советский спорт»
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