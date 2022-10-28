Две голевые передачи Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Торонто»

«Сан-Хосе» на своей площадке оказался сильнее «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.
Победную шайбу забросил Эрик Карлссон. Кроме того, отличились Логан Кутюр (дважды) и Тимо Майер. Российский нападающий Александр Барабанов сделал две результативные передачи.
Гости ответили голами в исполнении Давида Кемпфа, Митчелла Марнера и Остона Мэттьюса.
В следующем матче «Сан-Хосе» примет дома «Тампу-Бэй», а «Торонто» отправится в гости к «Лос-Анджелесу». Оба противостояния состоятся 30 октября.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» – «Торонто» – 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
Голы:
1:0 – Кутюр (Барабанов, Ньето), 1:26
1:1 – Кемпф (Марнер, Керфут), 5:14
2:1 – Кутюр (Карлссон, Барабанов), 25:15
3:1 – Майер (Карлссон, Кутюр), 25:57
3:2 – Марнер (Керфут, Райлли), 39:37
3:3 – Мэттьюс (Таварес, Райлли), 45:38
4:3 – Карлссон (Майер), 61:57
Вратари: Кяхкенен 22/25 – Кельгрен 27/31.