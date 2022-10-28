Соркин - о победе над минским «Динамо»: Выиграли за счет уверенности

Нападающий ЦСКА Максим Соркин дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:1).

«Выиграли за счет уверенности. Победную серию не просто так продолжаем. Как ком идет, и это помогает», - приводит слова хоккеиста пресс-служба армейцев.

ЦСКА одержал девятую победу подряд и с 33 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Динамо» находится на девятой строчке, имея в своем активе 22 очка.

В следующем матче отправится в гости к «Сочи» (30 октября), а «Динамо» сыграет в Балашихе против «Витязя» (29 октября).