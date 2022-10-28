Спунер - о поражении от ЦСКА: Разочарованы результатом. Однако на игру можно смотреть по-разному

Нападающий минского «Динамо» Райан Спунер дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:2).

«Разочарованы результатом. Однако на игру можно смотреть по-разному. В целом игра была равной. Но мы можем играть лучше», - приводит слова хоккеиста пресс-служба белорусского клуба.

ЦСКА одержал девятую победу подряд и с 33 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Динамо» находится на девятой строчке, имея в своем активе 22 очка.

В следующем матче отправится в гости к «Сочи» (30 октября), а «Динамо» сыграет в Балашихе против «Витязя» (29 октября).