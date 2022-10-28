«Рейдеборн подтащил нас»: Григоренко – о победе ЦСКА над минским «Динамо»

Накануне, 27 октября, ЦСКА обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1). Автором победного гола стал Павел Карнаухов, забросивший шайбу на 56-й минуте.

Форвард армейцев Михаил Григоренко не стал скрывать, что команда сыграла слабо. По его словам, красно-синие добились успеха благодаря сэйвам вратаря Адама Рейдеборна.

«Здорово, что выиграли. Адам подтащил нас. Удаления ненужные были. Пять на три не забили.

В принципе, неплохо играли. Должны были увереннее побеждать. Опять же, пять на три не забили, это перевернуло ход игры. Слава богу, что добыли два очка», – сказал Григоренко клубной пресс-службе.

ЦСКА идет на победной серии из девяти матчей кряду. 30 октября команда Сергея Федорова сыграет на выезде с «Сочи».