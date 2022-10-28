КХЛ назвала составы команд Матча всех звезд

Континентальная хоккейная лига назвала хоккеистов, которые примут участие в Матче всех звезд КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Составы определялись голосованием болельщиков и журналистов, часть хоккеистов назвала сама лига, и еще четверо игроков будут выбраны МХЛ. Каждый дивизион выставляет команду из 11 игроков, двое из которых голкиперы.

За дивизион Боброва сыграют Рибар, Савиков ( оба «Спартак»), Дорожко («Витязь»), Федотов, Кручинин (оба «Торпедо»), Яшкин, Никишин, Хайруллин, Жафяров (все СКА), Алтыбармакян («Сочи»).

За дивизион Тарасова заявлены: Исаев, Шалунов (оба «Локомотив), Миронов, О’Делл, Рашевский (все «Динамо» М), Нестеров (ЦСКА), Пинчук, Колосов (оба «Динамо Мн), Пресс («Северсталь»), Ип («Куньлунь Ред Стар»).

В дивизионе Харламова сыграют две тройки игроков из «Трактора» (Проскуряков, Телегин, Бурдасов) и «Металлурга» (Паскуале, Яковлев, Голдобин). Также в команде заявлены Трямкин и Голышев (оба «Автомобилист»), Порядин («Нефтехимик») и Радулов («Ак Барс»), для которого матч всех звезд станет седьмой игрой подобного рода в карьере.

Дивизион Черышева будут представлять Аликин, Лихачев (оба «Амур»), Райан Мерфи, Кареев, Хмелевский («Салават Юлаев»), Тревор Мерфи, Шаров («Северсталь»), Толчинский («Авангард»), Вей («Барыс»), Шулак («Адмирал»).

26 из 40 заявленных хоккеистов матча всех звезд КХЛ являются дебютантами подобного шоу.

Матч всех звезд и шоу состоятся 10-11 декабря в Челябинске. Начало матчей в 12:25 по московскому времени.