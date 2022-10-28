Нападающий «Ак Барса» Радулов тренировался в майке неиграющего звена

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов проводил открытую тренировку в майке неиграющего звена.

Главный тренер команды Олег Знарок уже сказал, что форвард, скорее всего, пропустит ближайший матч против «Нефтехимика».

На вопрос о причинах данного решения Знарок ответил: «Есть много причин». А на то, означает ли это, что неприкасаемых в составе теперь нет, добавил: «Совершенно правильно».

В текущем сезоне Радулов провел за «Ак Барс» 22 матча, в которых забросил восемь шайб и отдал семь голевых передач.