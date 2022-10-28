Наставник «Сан-Хосе» оценил игру Барабанова

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Дэвид Куинн высоко оценил игру российского форварда команды Александра Барабанова в последних матчах.

«Вы могли видеть воодушевление на лице капитана команды Логана Кутюра, когда мы с ним сегодня утром разговаривали об игре в одном звене с Барабановым», - приводят слова специалиста американские журналисты.

Напомним, в последнем матче против «Торонто Мэйпл Лифс» Барабанов стал автором двух голевых передач, а его команда добилась победы в овертайме со счетом 4:3.

В текущем сезоне в активе россиянина шесть матчей, в которых он отдал три результативные передачи.