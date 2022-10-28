«Ак Барс» собирается укреплять состав

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал, собирается ли клуб делать приобретения.

«Мы разговариваем об этом с менеджером, думаю, что будем укрепляться. Потому что прошло много игр, и уже видно невооруженным глазом, что бы мы хотели изменить. Но на это тоже нужно время», - сказал главный тренер «Ак Барса» пресс-службе клуба.

Казанская команда набрала 22 очка в 22 матчах регулярного чемпионата КХЛ и занимает седьмое место в Восточной конференции. В последних десяти играх «Ак Барс одержал лишь одну победу.

30 октября подопечные Знарка сыграют дома с «Нефтехимиком».