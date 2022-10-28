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«Металлург» победил «Трактор» и укрепил лидерство в Восточной конференции

Магнитогорские хоккеисты уже оторвались от ближайших конкурентов на шесть очков.
28 октября 2022 19:19
автор: Александр Евграфов

«Металлург» победил «Трактор» в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

В составе победителей дубль на счету Николая Голдобина (11-я и 38-я минута), также отличились Егор Яковлев (7-я минута) и Григорий Дронов (32). У гостей шайбы на счету Антона Бурдасова (5), Алексея Бывальцева (49) и Сергея Калинина (54).

«Металлург», набрав 37 очков, укрепил лидерство в Восточной конференции, опережая на шесть очков своих ближайших преследователей. У «Трактора» - 21 очко и девятое место на Востоке.

Следующую игру «Трактор» проведет 30 октября, принимая на своей площадке «Амур», а «Металлург» 1 ноября сыграет в Москве с «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) – «Трактор» (Челябинск) – 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

Голы:

0:1 – Бурдасов (Калинин, Бывальцев), 4:09

1:1 – Яковлев (Акользин), 6:20

2:1 – Голдобин (Карпов, Яковлев), 10:46 (бол.)

3:1 – Дронов (Карпов), 31:02

4:1 – Голдобин (Карпов), 37:05

4:2 – Бывальцев, 48:58

4:3 – Калинин (Телегин, Бурдасов), 53:08 (бол.).

Вратари: Паскуале – Проскуряков.

источник: «Советский спорт»
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