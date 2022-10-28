Ничушкин пропустит матч с «Нью-Джерси» из-за травмы

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар рассказал, что российский форвард Валерий Ничушкин травмировался и не сыграет в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что 27-летний нападающий получил травму нижней части тела. Сроки восстановления хоккеиста не уточняются.

Напомним, что в нынешнем сезоне НХЛ Ничушкин сыграл в семи матчах, в которых отметился семью забитыми шайбами и пятью результативными передачами.

На данный момент форвард «ураганов» занимает четвертое место в списке бомбардиров лиги, уступая лишь Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю, (оба – «Эдмонтон Ойлерз»), а также Давиду Пастрняку («Бостон Брюинз»).