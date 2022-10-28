«Локомотив» победил «Торпедо» в Ярославле благодаря дублю Каюмова

Хоккеисты «Локомотива» одержали домашнюю победу над «Торпедо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что в составе ярославской команды дубль записал на свой счет нападающий Артур Каюмов, отличившийся на 11-й минуте и 60-й минуте встречи.
Таким образом, ярославский клуб вышел на третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 31 очко. Нижегородцы находятся на пятой строчке с 29-ю очками.
Добавим, что 30 октября «Локомотив» примет дома минское «Динамо», а «Торпедо» в тот же день в гостях сыграет с «Динамо» из Москвы.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
1:0 – Каюмов (Коршков, Алексеев), 10:30 (бол.)
2:0 – Каюмов (Андронов), 59:50 (бол.)
Вратари: Бочаров – Гуска