СКА обыграл московское «Динамо» в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на выезде обыграл московское «Динамо».

Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Дмитрий Яшкин. Еще одна шайба на счету Дамира Жафярова.

Хозяева ответили голами Ивана Муранова, Ильи Каблукова и Эрика О'Делла, реализовавшего большинство.

Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались питерцы, реализовавшие две попытки. Победную шайбу забросил Михаил Воробьев. Хозяевам ни разу не удалось поразить ворота соперника.