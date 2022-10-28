Малкин хочет закончить карьеру в составе «Питтсбурга»

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выразил надежду завершить профессиональную карьеру хоккеиста в нынешней команде.

Отмечается, что 36-летний нападающий хотел бы получить «родной» 11-й номер перед уходом из хоккея. В настоящий момент хоккеист выступает под номером 71.

«Я совсем недавно подписал контракт с «Питтсбургом» и поэтому хочу играть здесь до конца карьеры. Я задумался о том, чтобы взять 11-й номер, когда приет мой последний сезон. Я хочу вернуть этот номер. Один сезон отыграть под своим оригинальным», — приводят слова Малкина американские СМИ.

Напомним, что Малкин подписал новое четырехлетнее соглашение с «Питтсбургом» летом 2022 года. В текущем сезоне НХЛ россиянин выходил на лед семь раз и записал на свой счет семь (4+3) очков.