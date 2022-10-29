«Ванкувер» обыграл «Питтсбург», Кузьменко и Михеев набрали 4 очка

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» – «Питтсбург» завершился в пользу хозяев со счетом 5:1.
В составе победителей по шайбе забросили Таннер Пирсон, Бо Хорват, Оливер Экман-Ларссон, Джей Ти Миллер и Андрей Кузьменко. Россиянин также отдал голевой пас.
Его соотечественник и партнер по команде Илья Михеев отдал два голевых паса.
Единственную шайбу для «пингвинов» забросил Рикард Ракелль. Ассистировал ему россиянин Евгения Малкина ассист.
Таким образом, «Ванкувер» одержал вторую победу кряду, а «Питтсбург» потерпел третье поражение подряд.
30 октября «Пингвинз» сыграют против «Сиэтла», а «Кэнакс» через три дня встретятся с «Нью-Джерси».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» – «Питтсбург» – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Голы:
1:0 – 14 Пирсон (Гарланд, Михеев)
2:0 – 22 Хорват (Кузьменко)
2:1 – 37 Ракелль (Малкин, Раст)
3:1 – 51 Кузьменко (Михеев, Шенн)
4:1 – 57 Экман-Ларссон (Хорват)
5:1 – 58 Миллер (Бризбуа, Майерс)
Вратари: Мартин 34/35 – Джерри 24/28.