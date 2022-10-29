«Ванкувер» обыграл «Питтсбург», Кузьменко и Михеев набрали 4 очка

Победный дубль или двойной провал? Что принесет Трусовой и Кондратюку первый турнир у одного тренера

В субботу и воскресенье в Сочи пройдет второй этап Гран-при России-2022. Александра Трусова впервые будет выступать под руководством Светланы Соколовской.