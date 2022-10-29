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«Ванкувер» обыграл «Питтсбург», Кузьменко и Михеев набрали 4 очка

«Кэнакс» одержали вторую победу кряду.
29 октября 2022 08:19
автор: Артур Гичунцев

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» – «Питтсбург» завершился в пользу хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей по шайбе забросили Таннер Пирсон, Бо Хорват, Оливер Экман-Ларссон, Джей Ти Миллер и Андрей Кузьменко. Россиянин также отдал голевой пас.

Его соотечественник и партнер по команде Илья Михеев отдал два голевых паса.

Единственную шайбу для «пингвинов» забросил Рикард Ракелль. Ассистировал ему россиянин Евгения Малкина ассист.

Таким образом, «Ванкувер» одержал вторую победу кряду, а «Питтсбург» потерпел третье поражение подряд.

30 октября «Пингвинз» сыграют против «Сиэтла», а «Кэнакс» через три дня встретятся с «Нью-Джерси».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» – «Питтсбург» – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы:

1:0 – 14 Пирсон (Гарланд, Михеев)

2:0 – 22 Хорват (Кузьменко)

2:1 – 37 Ракелль (Малкин, Раст)

3:1 – 51 Кузьменко (Михеев, Шенн)

4:1 – 57 Экман-Ларссон (Хорват)

5:1 – 58 Миллер (Бризбуа, Майерс)

Вратари: Мартин 34/35 – Джерри 24/28.

источник: «Советский спорт»
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