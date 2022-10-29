«Сибирь» победила «Северсталь», забросив четыре шайбы в неравных составах

«Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила «Северсталь» со счетом 5:1.

В составе победителей забивали Владимир Бутузов (12-я минута), дважды Тэйлор Бэк (28, 29), Никита Коротков (37) и Вячеслав Основин (51). Причем последний поразил ворота, когда его команда была в меньшинстве, это при том, что в большинстве «Сибирь» забросила три шайбы.

У «Северстали» численное преимущество реализовал Егор Морозов (52).

Новосибирская команда с 30 очками идет четвертой в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Череповца с 23 очками - восьмой на Западе.

«Сибирь» 1 ноября сыграет в Казахстане с «Барысом», «Северсталь» спустя три дня примет «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) - «Северсталь» (Череповец) - 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Голы:

1:0 – Бутузов, 11:57 (Бол.)

2:0 – Бек (Сетдиков, Мерфи), 27:54 (Бол.)

3:0 – Бек (Мерфи), 28:50 (Бол.)

4:0 – Коротков (Основин), 36:39

5:0 - Основин (Аланов), 50:14

5:1 - Морозов, 51:25 (Бол.)