«Салават Юлаев» обыграл «Барыс», одержав шестую победу кряду в КХЛ

«Салават Юлаев» на своей площадке оказался сильнее «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу уфимского клуба.

В составе хозяев отличились Степан Санников, Данил Алалыкин, Сергей Шмелев, Александер Хмелевский и Алексей Пустозеров.

Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Егора Петухова.

Таким образом, «СЮ» одержал шестую победу подряд и с 33 очками поднялся на вторую позицию турнирной таблицы Восточной конференции. «Барыс» находится на шестой строчке, имея в своем активе 23 очка.

В следующем матче «Салават Юлаев» примет дома «Амур», а «Барыс» в Астане сыграет с «Сибирью». Оба противостояния состоятся 1 ноября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» – «Барыс» – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Санников (Картаев, Панин), 8:16

2:0 – Алалыкин (), 10:26

2:1 – Петухов (Сагадеев), 21:14

3:1 – Шмелев (Бочаров, Коледов), 23:40

4:1 – Хмелевски (Кулемин), 31:38

5:1 – Пустозеров (Алалыкин), 49:05