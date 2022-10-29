Мартемьянов - о победе «Сибири» над «Северсталью»: Поначалу играли робко, поддавливал статус матча

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов отреагировал на победу команды в домашнем матче КХЛ против «Северстали».

Напомним, что встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу новосибирской команды.

«Немножко поддавливал статус сегодняшней игры. Поначалу играли робко, было немного не то, что мы хотели видеть. Мы работаем с парнями над психологией. Когда соперник летит, то его можно ловить на контратаке и решать вопрос уже в первом периоде», - приводит слова Мартемьянова пресс-служба новосибирского клуба.

«Сибирь» с 30 очками идет четвертой в турнирной таблице Восточной конференции. 1 ноября команда Мартемьянова сыграет в Казахстане с «Барысом».