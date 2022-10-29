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«Рейнджерс» нанесли поражение «Далласу», Панарин отдал голевой пас

Клуб из Нью-Йорка прервал серию поражений.
29 октября 2022 23:50
автор: Александр Поволоцкий

«Рейнджерс» оказались сильнее «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу клуба из Нью-Йорка.

В составе победителей дубль оформил Винсент Трочек. По шайбе забросили Крис Крайдер, Мика Зибанежад, Зак Джонс и Жюльен Готье. Российский нападающий Артемий Панарин отдал результативный пас. Вратарь Игорь Шестеркин отразил 25 бросков. Другой форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов результативными действиями не отметился

«Старз» ответили голами Мэйсон Марчмент, Роопе Хинц и Джейсон Робертсон. Форвард «Далласа» Денис Гурьянов очков не набрал.

«Рейнджерс» занимают пятое место в таблице Восточной конференции, набрав десять очков. «Старз» идут вторыми на Западе.

источник: «Советский спорт»
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«Рейнджерс» нанесли поражение «Далласу», Панарин отдал голевой пас
Клуб из Нью-Йорка прервал серию поражений.
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